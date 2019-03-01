Про "Студенческую весну" тюменцам на улицах города рассказывает мим

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Необычный помощник пешеходов – мим – появился в районе Цветного бульвара и Дворца "Пионер" в Тюмени 25 марта, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Мим, сопровождая тюменцев на пешеходных переходах, танцевал, показывал пантомимы и предлагал обняться.

Случайным участникам акции перформер рассказывал, что в городе скоро начнется XXIV областной фестиваль "Студенческая весна-2019". Мим дарил людям открытки и объяснял, что шоу-программы Студенческой весны может посещать каждый, вне зависимости от возраста и принадлежности к студенчеству.

Как отметил руководитель дирекции фестиваля "Студенческая весна-2019" Илья Титов, студвесна — это не просто репетиционные залы или закрытые концерты.

"Это масштабное культурное событие, которое на месяц переполняет весь город. Мы выходим на улицы, чтобы подарить атмосферу студенчества и фестиваля людям, которые уже давно закончили свою учебу, и пригласить их в качестве зрителей на финальные шоу", - пояснил он.

Миму удалось заинтересовать прохожих и вызвать положительные эмоции у всех встреченных и сопровожденных людей, даже у тех, которые не связаны со студенчеством и творчеством.

Фестиваль пройдет в Тюмени с 5 по 22 апреля. Участники будут соревноваться в 11 концертных и неконцертных направлениях. Подать заявку могут студенты до 25 лет на сайте студвесна72.рф.

Следить за фестивалем можно на том же сайте или в группе во Вконтакте. Посмотреть весенний перформанс можно по ссылке.