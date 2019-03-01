Школьный музей игрушки открыт в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более сотни редких игрушек вошли в коллекцию музея "Кукольный город друзей детства", открытого в школе № 70 г. Тюмени, сообщает департамент образования города.

Все экспонаты созданы в прошлом столетии на тюменских заводах и фабриках. Первыми гостями музея стали юные воспитанники и дарители.

Одна из них, жительница города Вера Рассказова, передала в музей Петушку, Сеньора Помидора и Буратино. "Мама тогда работала на Тюменском заводе пластмасс, и у предприятия была традиция − дарить детям работников игрушки. Большую часть моих сокровищ я отдала родным и знакомым, а этих персонажей аккуратно хранила в коробке как воспоминание", − рассказала она.

Тюменский завод пластмасс начал работать в послевоенные годы и подарил юным жителям незабываемые моменты − первые игрушки, которые можно было купать в воде. До этого в городских артелях мастерили только кубики, кукол, лошадок, конструкторы из дерева.

По словам директора школы № 70 Лидии Русаковой, самый интересный экспонат из опилок – кукла-пупс. "Она сохранилась в фондах Музейного комплекса имени Словцова благодаря тому, что попала на Тюменскую выставку достижений народного хозяйства в 1946 году. Сохранилась и запись художественно-технической комиссии о преимуществах и недостатках этой игрушки", − рассказала Лидия Русакова.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Именно специальная комиссия оценивала каждую игрушку перед запуском в массовое производство. Главным требованием к сказочным героям было доброе выражение лица и улыбка.

На открытие музея многие ребята пришли со своими детскими игрушками родителей. Например, ученик 4 "а" класса Савелий Бот с гордостью показал модели металлических машинок размером с мизинец. "Этим машинкам больше 30 лет, тогда у нас в городе их нельзя было купить. В то время папа жил в Германии и покупал их возле школы. Не так много вещей он забрал в Россию, но это была его любимая коллекция. Он подарил ее мне в 7 лет, и теперь я тоже очень люблю и берегу эти игрушки", − объяснил мальчик.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В фонде школьного музея игрушки более 200 экспонатов. В открывшейся экспозиции представлена половина из них. Остальная часть порадует публику на следующей тематической выставке. Организаторы обещают, что она будет посвящена не только истории Тюмени, но и других территорий.