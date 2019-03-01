В Югре намерены привлечь в спорт еще больше молодежи

| Фото: www.ophmao.ru | Фото: www.ophmao.ru

587 тыс. 165 югорчан систематически занимаются спортом, это 37,8% от общего числа жителей округа. Из них 287 тыс. 393 человека - это ребята в возрасте от 3 до 18 лет.

Об этом сообщила заместитель директора департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Софья Конух на заседании комиссии Общественной палаты Югры по охране здоровья и развитию физической культуры и спорта.

Участники заседания обсудили, что нужно преодолеть для того, чтобы привлекать к занятиям спортом как можно больше представителей молодого поколения. Уделили внимание проблемам, связанным с медицинским сопровождением спортивных мероприятий в автономном округе, в частности, разных тарифов оплаты дежурных бригад в муниципальных образованиях.

Представители некоммерческих организаций, ориентированных на детско-юношеский спорт, отметили, что остается нерешенной проблема их взаимодействия с образовательными организациями. Каждый руководитель выставляет свою стоимость аренды помещения и выдвигает разные условия, заметил член комиссии Общественной палаты Югры, председатель правления Центра развития детей "Наследие Югры" Булат Аюпов.

По мнению экспертов, одним из механизмов решения этой проблемы могут стать дополнительные меры по стимулированию руководителей образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в сфере детско-юношеского спорта. Члены Общественной палаты Югры пришли к мнению о необходимости создания алгоритма по реализации межведомственного взаимодействия в сфере развития детско-юношеского спорта и проведении общественного контроля.