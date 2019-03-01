Десять миллионов рублей разделят победители "Битвы стартапов" в Тюмени

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Отбор лучших инновационных бизнес-проектов состоится в рамках третьего инновационного форума "Неделя инноваций в Тюменской области - "InnoWeek-2019", который пройдет в тюменском технопарке 21-24 мая.

По данным организаторов, ежегодно в отборе участвуют десятки молодых российских и зарубежных команд. Битва стартапов в Тюмени зарекомендовала себя как эффективная площадка взаимодействия между высокотехнологичными проектами, инвесторами, институтами развития и представителями крупных отраслевых компаний. Подводя итоги битвы 2018 года, управляющий инвестиционным портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев высоко оценил уровень организации площадки и ее значение.

"Мы ошеломлены количеством и качеством проектов, которые увидели здесь. У нас уникальная ситуация, мы еще никогда в жизни ни в одном регионе не брали столько компаний за один день", - отметил он.

В 2019 году к участию приглашают юридические, физические лица и команды, реализующие инновационные проекты в трех направлениях: искусственный интеллект, IT для госсектора, нефтегазодобыча и сервис. Победители Битвы стартапов разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

Готовность стать экспертами форума уже подтвердили представители Фонда "Сколково", Отраслевого союза "Нейронет", ФРИИ и Ассоциации инновационных регионов России.

"В этом году мы планируем привлечь в заочный отбор около 250 проектов и предполагаем, что за каждым треком будут закреплены компании – кураторы, которые могут выступать в роли потенциальных реципиентов технологических решений, представленных стартапами. Кроме того, мы немного усилим обучающую программу и отведем для нее полный "нулевой" день форума", - рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства в Тюменской области Антон Машуков.

Участникам необходимо до 22 апреля 2019 года зарегистрироваться, после чего они смогут заполнить заявку высланную организаторами.