Будущие медики России и зарубежья встретятся на научной конференции в Тюмени

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Всероссийский научный форум в рамках Недели молодежной науки пройдет в Тюмени с 26 по 29 марта. Участниками мероприятия станут более 1 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов медицинских вузов России и ближнего зарубежья, сообщает ТюмГМУ.

Торжественное открытие форума в стиле TED Talks откроется в тюменском технопарке 26 марта в 13 часов. 27 и 28 марта площадки форума будут работать в Тюменском медуниверситете и на базе ведущих медицинских учреждений города.

В программе форума запланированы десятки научных секций, докладов, научные дебаты, творческие конкурсы, выставки анатомического, ботанического рисунков и мастер-классы. Спектр научных исследований, представленных на форуме, выходит далеко за рамки медицины – от узкоспециализированных медицинских тем до лингвистики, философии, истории и искусства. Ряд секций будет работать на английском языке.

28 марта в рамках форума состоится мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Также будет работать секция для школьников "Школьная наука – шаг в будущее". Желающие смогут поучаствовать и в научных дебатах "Здравоохранение глазами студентов".