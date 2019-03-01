Новых финалистов "Tyumen Case School" выявил муниципальный этап в Ялуторовске

| Фото: Tyumen Case School | Фото: Tyumen Case School

Команда "Вика-Ле-Рошу" из с. Беркут стала победителем Ялуторовского муниципального чемпионата по решению кейсов проекта Tyumen Case School, который прошел на площадке Ялуторовского молодежного центра 22 марта, сообщают организаторы.

Второе место заняли "Новаторы" из с. Петелино, третье - команда агротехнологического колледжа г. Ялуторовска. Приз зрительских симпатий по итогам встречи получили ялуторовчане из команды "СуперЧУИТС", а первенство в онлайн-голосовании сумела удержать команда "Сельдерей". Призерами чемпионата стали команды: "Знатоки", "Винкс" (г. Ялуторовск) и "Ананасики" (с. Киево).

За выход в финал боролись 115 участников из семи муниципалитетов юга Тюменской области. Лучшие команды чемпионата пройдут практику в администрации г. Ялуторовска и в местном отделении ФРК "Этажи".

Команды разработали и предложили экспертному совету собственные идеи по формированию экологической культуры населения – флешмобы, благотворительные акции, конкурсы для жителей города. Эксперты чемпионата отметили реалистичность предложенных командами решений и креативный подход.

Победители и призеры Ялуторовского чемпионата приглашены к участию в финале проекта Tyumen Case School.

Ялуторовский чемпионат стал четвертым и завершающим мероприятием муниципального этапа Tyumen Case School, его победители и призеры приглашены на финал проекта, который состоится в Тюмени 20 апреля. Сейчас в числе финалистов 29 команд, впереди заочный этап и школьный этап Case Battle. Главный приз проекта – стажировка в правительстве Тюменской области.