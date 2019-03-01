Ученики тюменской физматшколы завоевали награды на конференции "Шаг в будущее"

Призовые места завоевали ученики Тюменской физико-математической школы на конференции "Шаг в будущее", которая прошла в Москве. Кирилл Москвин привез диплом I степени, Сергей Мальцев - II степени, Екатерина Слезко, Глеб Завьялов и Юлия Борисова стали дипломантами III степени, сообщили в пресс-службе физико-математической школы.

Кириллу Москвину также присудили диплом в номинации "Лучшая работа в области астрономии" за проект "Установка для регистрации телескопических метеоров". Юный тюменец получил "Малую научную медаль" российской научно-социальной программы для молодежи и школьников "Шаг в будущее".

Работа еще одной тюменки Дарьи Учановой "Использование зондового сканирующего микроскопа для предупреждающего анализа деталей летной техники" получила высокую оценку группы РОСНАНО. Ученица ФШМ стала обладателем специального приза РОСНАНО и вошла в состав национальной делегации РФ для участия в Международной научной выставке "ЭКСПО-НАУКА", которая пройдет в Абу-Даби в сентябре 2019 года.