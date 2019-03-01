Кошки из приюта "Мурка и Васька" побывали в детской библиотеке

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Трех кошек из приюта "Мурка и Васька" принесли волонтеры в детскую библиотеку им. К. Я. Лагунова в Тюмени в рамках акции "Котодень" 23 марта.

На "Котодне" проходил сбор необходимых вещей для приюта "Мурка и Васька" им. И. В. Карповой. Также посетители смогли погладить четвероногих постояльцев, сфотографироваться с ними и послушать истории про них.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель "Мурки и Васьки" Татьяна Лобова, обширную программу "Котодня" продумали заранее. В частности, состоялась встреча с блогером, которая завела аккаунт для своей кошки, и с добровольцами, ухаживающими за четвероногими без хозяев. Для присутствующих выступила поэт Екатерина Хозяинова.

В приюте содержат 60 животных. По словам Татьяны Лобовой, в этот же день в "Мурку и Ваську" приехала девушка, побывавшая на "Котодне", и выбрала себе одну кошку.

По 5 апреля в детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) проработает пункт приема помощи бездомным животным приюта "Мурка и Васька". Желающие могут принести сюда кошачий корм, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, игрушки для кошек и вермишель "Паутинка". Собранную помощь 6 апреля передадут подопечным приюта.

Инна Пахомова