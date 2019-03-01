Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"

| Фото: https://april6.org/en/ | Фото: https://april6.org/en/

Олимпийский комитет России и Олимпийский совет Тюменской области приглашают поддержать масштабную международную инициативу и присоединиться к флешмобу "Белая карта" с 1 по 10 апреля.

Акция приурочена к международному Дню спорта на благо развития и мира, отмечаемому 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ОСШОР Л. Н. Носковой, для участия достаточно до 10 апреля сделать фотографию с белой картой (лист формата А4 и больше) в руке, разместить ее в социальных сетях и добавить #WhiteCardтюмень. Белая карта - это символ честной игры, конструктивного подхода в спорте.

Добавим, что праздник появился в 2013 году по инициативе участников Генеральной ассамблеи ООН и Международного олимпийского комитета.

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