  • 25 марта 201925.03.2019понедельник
  • USD63,7705
    EUR72,5900
  • В Тюмени 3..5 С 8 м/с ветер юго-восточный

Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"

Общество, 19:05 25 марта 2019

https://april6.org/en/ | Фото: https://april6.org/en/

Олимпийский комитет России и Олимпийский совет Тюменской области приглашают поддержать масштабную международную инициативу и присоединиться к флешмобу "Белая карта" с 1 по 10 апреля.

Акция приурочена к международному Дню спорта на благо развития и мира, отмечаемому 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ОСШОР Л. Н. Носковой, для участия достаточно до 10 апреля сделать фотографию с белой картой (лист формата А4 и больше) в руке, разместить ее в социальных сетях и добавить #WhiteCardтюмень. Белая карта - это символ честной игры, конструктивного подхода в спорте.

Добавим, что праздник появился в 2013 году по инициативе участников Генеральной ассамблеи ООН и Международного олимпийского комитета.

спорт

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , спорт , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 25.03.2019Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"
18:54 25.03.2019Кошки из приюта "Мурка и Васька" побывали в детской библиотеке
18:43 25.03.2019Слушатели Политехнической школы ТюмГУ посетили Новопортовское месторождение
18:32 25.03.2019Танковый турнир в Затюменском экопарке собрал более пятидесяти ребят