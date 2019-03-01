Тюменские врачи предупреждают о последствиях микроинсультов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Трое пациентов поступили в Областную клиническую больницу №2 с обширным инсультом и тяжелыми неврологическими нарушениями с начала 2019 года. Ранее у них была диагностирована транзиторная ишемическая атака, но от госпитализации люди отказались, сообщает лечебное учреждение.

Транзиторная атака похожа на ишемический инсульт и возникает по той же причине – из-за спазма или тромбоза сосуда нарушается кровообращение головного мозга. У больного внезапно развивается асимметрия лица, нарушается координация движений и речь. Разница в том, что приступ длится несколько минут и не оставляет после себя заметных последствий. Часто самочувствие улучшается сразу после приема лекарства в приемном отделении больницы. Из-за ложного чувства благополучного исхода некоторые пациенты отказываются от продолжения лечения в стационаре.

"Транзиторная атака требует обязательного лечения. Иначе через короткий промежуток времени человека настигнет полноценный ишемический инсульт, который может привести к парализации и летальному исходу. Приступ нужно расценивать как последнее предупреждение, когда с диагностикой и устранением причин назревающего обширного инсульта медлить нельзя. При своевременном лечении шанс избежать инсульта значительно выше, поэтому если невролог предлагает госпитализацию, не стоит отказываться", - пояснила заведующая неврологическим отделением № 3 Лариса Муратова.

Транзиторная ишемическая атака, как и инсульт, может случиться с любым человеком в любом возрасте. Чаще всего их провоцируют неконтролируемая гипертония, неправильное питание и вредные привычки. У людей старше 65 лет дополнительными факторами риска служат возрастные изменения сосудов и наличие хронических заболеваний.

Крайне важно, чтобы при транзиторной атаке и инсульте проходимость закупоренного сосуда была восстановлена как можно быстрее. Начиная с момента приступа, время работает против больного: каждая минута промедления означает гибель тысяч нервных клеток.

В случае появления признаков нарушения мозгового кровообращения, необходимо немедленно вызвать скорую помощь (03 – со стационарного телефона, 103 – с мобильного). До прибытия медиков больному нельзя давать лекарства. Ему следует обеспечить покой: уложить на кровать и расстегнуть сдавливающую одежду.