Современные технологии помогают Росгвардии в охране объектов

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

"Мобильный телохранитель" остается одним из самых доступных и популярных среди населения Тюменской области способов обезопасить себя и окружающих. Этой охранной системой пользуются как владельцы квартир, так и собственники объектов различной категории.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

Главным преимуществом "Мобильного телохранителя" является простота эксплуатации. В клавиатуре мобильного телефона программируется одна из кнопок в режиме быстрого набора, а в случае опасности необходимо лишь нажать на нее, и на адрес, указанный в договоре, в кратчайшие сроки прибудет экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

"Собственнику, который заключил соответствующий договор с ОВО по защите своего имущества, не нужно проводить монтаж стационарной кнопки. Кроме того, "Мобильный телохранитель" не занимает много места, что позволяет постоянно носить его с собой и при обнаружении противоправных действий незамедлительно вызвать группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии", - рассказал Евгений Симаков.

Он добавил, что "Мобильный телохранитель" не требует определенных подключений и проводов, а тариф на услуги охраны составляет 17,4 рубля в час.

В перечень услуг Росгвардии включена также спутниковая навигационно-мониторинговая система "Алмаз". Она предназначена для автоматизированного контроля состояния транспорта и его местоположения.

"У системы очень широкий спектр применения – это охрана транспорта, обеспечение служб работы инкассации, мониторинг пассажирских и грузовых перевозок. Охранный комплекс позволяет защитить автомобили и включает в себя самые современные технологии противодействия угону. Система включается в себя оборудование, программное обеспечение, диспетчерский центр, автоматизированные рабочие места, а также терминал, который устанавливается непосредственно на автомобиль", - добавил Евгений Симаков.

Он добавил, что традиционно вневедомственная охрана оказывает услуги по охране квартир, крупных объектов, а в качестве тревожной сигнализации используются современные технические средства.

Любовь Голышева