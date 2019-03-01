Детский форум "Зеленая планета" собрал более двухсот пятидесяти юных экологов

| Фото: www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

Более 250 детей из 35 образовательных учреждений юга Тюменской области и Югры приняли участие в областном экологическом форуме "Зеленая планета 2019" в центре отдыха и оздоровления "Дружба-Ямал" в Тюмени, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Юные экологи презентовали работы в восьми номинациях: "Природа и судьбы людей", "Зеленая планета глазами детей", "Экообъектив", "Многообразие вековых традиций", "Современность и традиция", "Природа. Культура. Экология", "Природа – бесценный дар, один на всех", "Планета "Земля".

Работы победителей направят в Москву для участия во XVII Всероссийском детском экологическом Форуме "Зеленая планета".

Руководители делегаций за круглым столом обсудили вопросы, касающиеся трансляции опыта успешных практик наставников, реализации краткосрочных программ в сфере лесного хозяйства. В работе круглого стола приняли участие педагоги и лесничие Тюменской области, представители департамента недропользования и экологии. Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта "Допрофессиональная подготовка членов школьных лесничеств Тюменской области", поддержанного Фондом президентских грантов.

В рамках форума состоялся флешмоб "Голубая лента" в честь Всемирного Дня воды. Всероссийская акция направлена на формирование бережного отношения граждан России к водным ресурсам.

Прошли информационно-развлекательные мероприятия. На интерактивной площадке партнеров мероприятия "Ручной Zooпарк" ребята узнали, как выбрать себе домашнего питомца, и познакомились с обитателями зоопарка.