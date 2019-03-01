"Белая Сова-Тюмень" объявила о наборе добровольцев

| Фото: из группы "Поисковый отряд "Белая Сова — Тюмень" | Фото: из группы "Поисковый отряд "Белая Сова — Тюмень"

Организационное собрание для волонтеров проведет тюменский поисковый отряд "Белая сова-Тюмень" во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 6 апреля в 15 часов. На него приглашают и тех, кто хочет стать добровольцем и помогать в поисках пропавших людей.

На собрании тюменцам расскажут о поисковом отряде, его работе и о курсе обучения волонтеров, который пройдет с апреля по май. Добровольцы узнают об основах поиска, картографии, первой помощи. Заключительным мероприятием учебного курса станут совместные межведомственные сборы с органами управления РСЧС, профессиональными и добровольными спасательными формированиями, экстренными службами Тюменской области по организации управления, изучению и отработке действий, связанных с поиском и спасением людей.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" координатор поискового отряда "Белая сова-Тюмень" Катерина Смирнова, сообщество добровольцев возникло осенью 2010 года — когда пропала 12-летняя Анна Анисимова. Неравнодушные горожане расклеивали объявления с фотографией и приметами школьницы, прочесывали местность. Девочку не нашли. Неравнодушные тюменцы не бросили свое дело, и в 2016 году появилось сообщество ВКонтакте "Белая сова-Тюмень". В нем публикуется информация о пропавших людях и их поисках.

Вступить в отряд может любой желающий. Взрослые смогут принимать участие в выездах, обследовать местность, а те, кому исполнилось 16 лет, по словам Катерины Смирновой, смогут помочь в создании ориентировок на пропавших и их распространении в социальных сетях.

За 2018 год добровольцы 40 раз выезжали на поиски. В прошлом году волонтеров из отряда искали 61 пропавшего: 41 мужчина и 20 женщин. Удалось обнаружить 56 человек: живыми нашли 49 человек, семь погибли. Пятеро до сих пор числятся пропавшими.

Инна Пахомова