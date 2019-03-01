  • 27 марта 201927.03.2019среда
  • USD64,1683
    EUR72,5808
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

В новом виртуальном концертном зале Тобольска покажут фестиваль Владимира Спивакова

Общество, 08:42 27 марта 2019

god-kino2016.ru | Фото: god-kino2016.ru

Виртуальный концертный зал начнет работать в Тобольске на базе ДК "Синтез" с 16 апреля, сообщает дом культуры.

Первой онлайн-трансляцией станет музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" со сцены Тюменской областной филармонии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Виртуальные залы - это особая форма организации культурной деятельности, которая позволяет сделать искусство более доступным для жителей муниципальных образований региона. Их открытие проходит в рамках национального проекта "Культура".

Планируется, что к 2024 году в Тюменской области начнут работать четыре виртуальных зала. Они появятся на базе городских учреждений культуры.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# виртуальная реальность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:00 27.03.2019Ишимский народный театр приглашает на бенефис в честь своего юбилея
09:16 27.03.2019День театра в Тюмени отметят мастер-классами и праздничными программами
09:05 27.03.2019Десять миллионов рублей разделят победители "Битвы стартапов" в Тюмени
08:42 27.03.2019В новом виртуальном концертном зале Тобольска покажут фестиваль Владимира Спивакова