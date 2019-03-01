В новом виртуальном концертном зале Тобольска покажут фестиваль Владимира Спивакова

| Фото: god-kino2016.ru | Фото: god-kino2016.ru

Виртуальный концертный зал начнет работать в Тобольске на базе ДК "Синтез" с 16 апреля, сообщает дом культуры.

Первой онлайн-трансляцией станет музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" со сцены Тюменской областной филармонии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Виртуальные залы - это особая форма организации культурной деятельности, которая позволяет сделать искусство более доступным для жителей муниципальных образований региона. Их открытие проходит в рамках национального проекта "Культура".

Планируется, что к 2024 году в Тюменской области начнут работать четыре виртуальных зала. Они появятся на базе городских учреждений культуры.