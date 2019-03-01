Фильм, в создании которого принял участие тюменец Шамиль Агаев, выходит в прокат

| Фото: из архива Шамиля Агаева | Фото: из архива Шамиля Агаева

Фильм "Счастье – это… Часть 2" компании Disney, в составе сценарной группы которого значится тюменец Шамиль Агаев, выходит в прокат 1 апреля.

Картина представляет собой киноальманах из семи новелл, каждая из которых рассказывает о том, что такое счастье. В сценарную группу житель Тюмени Шамиль Агаев вошел по результатам конкурса "Счастливые истории", организованного компанией Disney в России и СНГ. Его история сначала вошла в Топ-50 по итогам онлайн-голосования, а затем ее выбрала жюри. Также Шамиль Агаев побывал на съемках фильма в Москве и снялся в массовке в одной из новелл.

Отметим, это уже не первая победа тюменца в конкурсе компании Disney. В 2015 году вышел первый фильм "Счастье – это…". Одну из новелл сняли по сценарию Шамиля Агаева.

Закрытый показ фильма уже состоялся, и, по мнению Шамиля Агаева, вторая часть получилась лучше первой. Фильм состоит из семи новелл. История, созданная тюменцем, легла в основу новеллы "Allegro moderato".

"Изначально у меня была история о двух мужчинах, которые узнали друг друга в торговом центре, но не могут вспомнить, откуда знакомы. Она понравилась жюри, но по многим причинам не получилось экранизировать ее в том виде, в каком она написана. Сюжет много раз переписывали, меняли, а затем от первоначальной идеи решили отказаться и придумать новую историю — о музыканте, который хочет попасть в крутой зарубежный оркестр. Меня не оставили "за бортом" и тоже привлекли к работе над новой концепцией. Я очень доволен тем, какой получилась эта новелла", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Шамиль Агаев.

Кинотеатры покажут "Счастье – это… Часть 2" бесплатно. Для того, чтобы посмотреть фильм на широком экране, нужно будет просто попросить билет в кассе.

Инна Пахомова