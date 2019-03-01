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В Югре закрывают ледовые переправы

Общество, 11:29 27 марта 2019

86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

17 ледовых переправ закрыты для движения автотранспорта в Югре, сообщает региональное управление МЧС России.

8 ледовых переправ межмуниципального значения закрыты в Кондинском районе с 27 марта.

Днем ранее инспекторы ГИМС закрыли для проезда четыре переправы, расположенные в Ханты-Мансийском районе: на реке Обь на автозимниках д. Белогорье – п. Кирпичный, с. Троица – п. Урманный и на протоке Ендырская на автозимнике д. Белогорье – п. Луговской.

В Октябрьском районе запрещена эксплуатация пяти ледовых переправ: на реке Кормужиханка (автозимник пгт. Октябрьское – с. Большой камень), на реках Большой Атлым и Малый Атлым (автозимник подъезд к с. Большой Атлым), на протоке Ендырская (автозимник п. Урманный - с. Каменное) и на реке Ендырь (автозимник 69-й карьер – с. Пальяново).

Главное управление МЧС по Югре предупреждает: предприятия, эксплуатирующие ледовые переправы, обязаны принять все меры безопасности: установить запрещающие знаки, шлагбаумы или организовать возведение насыпей и валов. Граждане должны помнить, что переезжать через водоемы после закрытия ледовых переправ опасно для жизни.

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# ГИМС , ГУ МЧС России по Югре , ледовые переправы

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