Тюменская область готова встретить паводок во всеоружии, заверил Александр Моор

Фото администрации Тюменского района | Фото администрации Тюменского района Фото администрации Тюменского района | Фото администрации Тюменского района

В регионе сделано все необходимое для подготовки к весеннему паводку. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"Сильный паводок 2016-2017 годов в Ишиме, Ишимском районе и на прилегающих территориях потребовал очень серьезных усилий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С тех пор выполнены все необходимые работы по строительству и реконструкции дамб. Расчищены русла малых рек, которые в период половодья давали наибольший приток воды. Мы готовы встретить паводок во всеоружии", - сообщил Александр Моор.

Объем половодья определяется накопившимися за зиму запасами снега, скоростью его таяния и некоторыми другими факторами. В 2019 году в бассейне рек Обь, Иртыш и Ишим ожидается паводок выше среднегодового уровня. Никто еще не научился управлять силами природы и предотвращать стихийные бедствия, но все необходимые меры в регионе приняты, отметил губернатор.

На подверженных подтоплению территориях ни в коем случае нельзя допускать строительства новых объектов, подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко