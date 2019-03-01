  • 28 марта 201928.03.2019четверг
  • USD64,5925
    EUR72,7182
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-восточный

Дом культуры "Водник" готовится отметить юбилей

Общество, 10:14 28 марта 2019

Праздничное торжественное мероприятие "Три счастливых поколения" начнется в Доме культуры "Водник" 29 марта в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

В фойе и в Радужном зале организуют символическую "Реку времени", на которую юные капитаны помогут гостям прикрепить кораблики с пожеланиями. На сцене развернется театральное действо с песнями и стихами, иллюстрирующее историю появления и развития Дома культуры. Гости познакомятся с важными историческими вехами учреждения, начиная с 60-х годов до нашего времени.

В музыкальном оформлении праздника примут участие вокальные ансамбли "Матрица" и "Космос", ансамбль "Русская душа", хореографический ансамбль "Meret", хореографическая студия "Грация", коллективы "LIVE", "Серебряные кружева", "Грация", а также А. Юдин, М. Шепеленко и другие.

Отметим, мероприятие организовано в честь 60-летия Дома культуры "Водник". Запланирована серия тематических мероприятий. Уже в апреле горожан ждут сразу три события в честь юбилея. 5 апреля состоится литературно-музыкальная композиция "Если на душе весна", приуроченная к дате образования хора "Русская песня". 26 апреля пройдет отчетный концерт творческих коллективов ДК "Водник". На мероприятии представят яркие концертные номера и образцы декоративно-прикладного творчества. 30 апреля состоится праздничная программа "Мыс – Родина моя!". В праздничной программе прозвучат поздравления от представителей управы Ленинского округа и почетных гостей. Зрителей порадуют выступления творческих коллективов "Водника".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дом культуры , культура , праздник , творчество , юбилей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:09 28.03.2019Тюменские ветераны получают соцподдержку и материальную помощь
10:47 28.03.2019На труднодоступных территориях Тюменской области будут копить мусор
10:25 28.03.2019Назначен руководитель Заводоуковского следственного отдела
10:14 28.03.2019Дом культуры "Водник" готовится отметить юбилей