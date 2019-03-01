Дом культуры "Водник" готовится отметить юбилей

Праздничное торжественное мероприятие "Три счастливых поколения" начнется в Доме культуры "Водник" 29 марта в 16 часов, сообщает городской департамент культуры.

В фойе и в Радужном зале организуют символическую "Реку времени", на которую юные капитаны помогут гостям прикрепить кораблики с пожеланиями. На сцене развернется театральное действо с песнями и стихами, иллюстрирующее историю появления и развития Дома культуры. Гости познакомятся с важными историческими вехами учреждения, начиная с 60-х годов до нашего времени.

В музыкальном оформлении праздника примут участие вокальные ансамбли "Матрица" и "Космос", ансамбль "Русская душа", хореографический ансамбль "Meret", хореографическая студия "Грация", коллективы "LIVE", "Серебряные кружева", "Грация", а также А. Юдин, М. Шепеленко и другие.

Отметим, мероприятие организовано в честь 60-летия Дома культуры "Водник". Запланирована серия тематических мероприятий. Уже в апреле горожан ждут сразу три события в честь юбилея. 5 апреля состоится литературно-музыкальная композиция "Если на душе весна", приуроченная к дате образования хора "Русская песня". 26 апреля пройдет отчетный концерт творческих коллективов ДК "Водник". На мероприятии представят яркие концертные номера и образцы декоративно-прикладного творчества. 30 апреля состоится праздничная программа "Мыс – Родина моя!". В праздничной программе прозвучат поздравления от представителей управы Ленинского округа и почетных гостей. Зрителей порадуют выступления творческих коллективов "Водника".