Тюменцев зовут на встречу с режиссером Константином Одеговым

| Фото: Департамент культуры администрации Тюмени | Фото: Департамент культуры администрации Тюмени

Творческая встреча "Я - свободный художник" с кинорежиссером, актером, продюсером и журналистом Константином Одеговым начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 29 марта в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

Встреча с известным тюменским кинорежиссером пройдет в рамках ежегодной Недели детской и юношеской книги. Константин Одегов окончил отделение журналистики филологического факультета ТюмГУ. В 1992 году организовал собственную телестудию "Прессинг".

Всего Константин Одегов выпустил более сотни документальных фильмов. Среди них можно отметить серию кинопублицистики "Живи и удивляйся!" и цикл фильмов "Наш хоккей".

В 2000 году он дебютировал в игровом кино с фильмом "Игра на вылет" – экранизацией повести Юрия Полякова "Небо падших". Сам выступил сценаристом, режиссером, исполнителем главной роли и продюсером. Затем были фильмы "Парижская любовь Кости Гуманкова", "Наследники" по повести тюменского писателя Сергея Козлова "Мальчик без шпаги", "Распутин-Новый. Без покрова". В ноябре 2018 года состоялась премьера фильма "Рисунки дождем" по автобиографической повести "Я знаю, что ты есть".

Гости мероприятия увидят фрагменты художественных и документальных фильмов, узнают о фестивальной и прокатной судьбе кинолент.

Вход свободный.