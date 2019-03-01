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Тюменцам расскажут о том, как создавался древнейший текст о городах Руси

Общество, 09:30 28 марта 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Любителей истории Древней Руси ждут на очередном заседании научного семинара Museum medievalium, который пройдет в ТюмГУ 29 марта.

Кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков Тюменского государственного университета приглашает в 15 часов в 501 аудиторию корпуса Института истории и политических наук (ул. Ленина, 23).

Докладчиком выступит заведующий лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ Сергей Козлов. Тема выступления: "Как сделан древнейший текст о городах Руси: византийский итинерарий, русская лоция и славянский перевод". Вход свободный.

Дарья Казакова

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# история , лекция , ТюмГУ

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