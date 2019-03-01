Тюменцам расскажут о том, как создавался древнейший текст о городах Руси
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Любителей истории Древней Руси ждут на очередном заседании научного семинара Museum medievalium, который пройдет в ТюмГУ 29 марта.
Кафедра археологии, истории Древнего мира и Средних веков Тюменского государственного университета приглашает в 15 часов в 501 аудиторию корпуса Института истории и политических наук (ул. Ленина, 23).
Докладчиком выступит заведующий лабораторией исторической географии и регионалистики ТюмГУ Сергей Козлов. Тема выступления: "Как сделан древнейший текст о городах Руси: византийский итинерарий, русская лоция и славянский перевод". Вход свободный.
Дарья Казакова