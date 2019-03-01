Тюменская драма устроит ночные приключения для зрителей в День театра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Остаться в живых" презентуют артисты Тюменского большого драматического театра 27 марта.

В Международный день театра после спектакля "Грязнуля" на малой сцене артисты продолжат культурную программу театрализованным представлением. Проект "Остаться в живых" вовлечет в ночное приключение.

"Тюменцев ждет путешествие в потусторонний мир драмы: бродилки по самым неизведанным и страшным уголкам театра, встречи с театральными призраками, а также другие захватывающие страшилки закулисья! Театр предупреждает: каждый участник должен при себе иметь фонарик! И самое главное условие - слабонервным и остро чувствующим просьба оставаться дома", – предупреждает в анонсе мероприятия пресс-служба ТКТО.

Начало спектакля в 20 часов.

Ирина Ромашкина