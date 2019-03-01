Сыры "Тюменьмолоко" пользуются спросом у жителей Тюмени, Ямала и Югры

| Фото: Тюменьмолоко | Фото: Тюменьмолоко

Сыры "Тюменьмолоко" пользуются спросом у жителей Тюмени, Ямала и Югры

В просторных камерах предприятия "Тюменьмолоко" вызревает более 60 тонн полутвердых сыров. Каждая партия имеет свой паспорт, где указан день закладки российского или голландского сыра, производство которого на предприятии наладили в 2016 году, когда была реализована инвестпрограмма "Тюменские сыры".

С неспешным сырным производством депутатов Тюменской областной думы, которые провели здесь выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, познакомил исполнительный директор ООО "Тюменьмолоко" Евгений Соловей.

"Такие сыры вызревают от 40-60 дней до нескольких месяцев, - пояснил он. - А вообще, мы производим весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции –молоко, кефир, ряженка, молоко, йогурты, десерты, широкую линейку сыров. Кроме полутвердых сыров, мы производим слоистые сыры для пиццы, для хачапури, рассольные сыры, козий сыр. В холдинге есть собственная козья ферма".

Всего "Тюменьмолоко" производит более 80 наименований молочной продукции, которая по большей части поступает в торговые сети Тюменской области, Ямала и Югры. "Вышли мы и на рынки ближайших соседей - Курганская Свердловская, Челябинская области, - отметил Евгений Соловей. - Сейчас ведем переговоры с торговыми представителями Пермского края. Надеюсь, что там у нас тоже будут хорошие перспективы в ближайшее время".

Продукцию "Тюменьмолоко" можно купить в розничной сети ARSIB Holding Group - "Сельский дворик", а также во всех федеральных сетях Тюмени и городах присутствия продукции.

В рамках выездного заседания комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям был рассмотрен вопрос "О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской области".

ООО "Тюменьмолоко", по словам заместителя председателя думы Виктора Рейна, весьма удачный пример реализации инвестиционного проекта.

"Мы сегодня увидели, как предприятие выходит на высокий конкурентный уровень. В условиях рынка – это одна из главных составляющих успеха", - заявил он журналистам, подводя итоги выездного заседания комитета.

Борис Олейник