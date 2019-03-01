"Дом северных людей" соберет "Россыпи земли Ямальской"

Фестиваль «Россыпи земли Ямальской» | Фото: организаторов Фестиваль «Россыпи земли Ямальской» | Фото: организаторов

Первый молодежный фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской" соберет студентов тюменских вузов родом с Ямала на этностойбище "Увăс Мир хот" (Дом северных людей). Мероприятие пройдет во время съезда молодежи "Еду на Ямал" 30 марта.

Первый молодежный фестиваль народного творчества "Россыпи земли Ямальской" – это дипломная работа студентки кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменского государственного института культуры Валентины Чупровой. По задумке автора свои таланты представят гостям вокалисты и чтецы, танцоры и музыканты. Мастера национального декоративно-прикладного творчества, живописи, скульптуры малых форм, фотографии подготовят экспозицию своих работ.

"Гостями программы станут детсадовцы, которые занимаются в Дворец национальных культур "Строитель". Они покажут дефиле в созданной ими национальной одежде ненцев", – анонсировала один из ярких номеров организатор фестиваля Валентина Чупрова.

Программу фестиваля откроют 30 марта в 13 часов 30 минут. Организаторы первого молодежного фестиваля "Россыпи земли Ямальской": представительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменская областная дума, Тюменский государственный институт культуры, Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов севера "Кедр", Дворец национальных культур "Строитель".

Ирина Ромашкина