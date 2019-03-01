Еще девять мостов строят на автодороге Надым – Салехард

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Девять мостовых переходов возводят на участке Надым – Салехард (км 1120 – км 1191) автомобильной дороги Сургут – Салехард подрядные организации, сообщает правительство ЯНАО.

"Ведутся работы по забивке свай и монтажу пролетных балок. Построен один временный мост. На объекте задействовано 120 человек и 25 единиц техники, бригады рабочих заняты в две смены", - рассказал начальник отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог Новоуренгойского филиала дирекции дорожного хозяйства Ямала Виктор Бочкарев.

На этом участке проектом предусмотрено 12 мостовых сооружений, три из них построены. Параллельно ведется отсыпка 45 км земляного полотна и продолжаются работы по устройству 34 водопропускных труб. 10 км дороги на этом участке защебенят.

Всего на автодороге Надым – Салехард по проекту запланировано 58 мостов, 49 из них уже возведены.