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Тюменские полицейские раскрыли наркопритон

Происшествия, 14:49 28 марта 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Организатора наркопритона задержали в Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Установлено, что подозреваемый в течение месяца предоставлял комнату в общежитии на ул. Республики наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Во время обыска полицейские обнаружили шприцы и другие приспособления.

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

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# наркопритон , наркотики , полиция , УМВД России по Тюменской области

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