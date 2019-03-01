Ишим собрал рекордное количество интеллектуалов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 команды сыграли на чемпионате города по интеллектуальным играм в Ишиме. Мероприятие прошло в спортзале школы № 8.

В турнире приняли участие команды школьников, студентов, организаций и предприятий города. Знатоки прошли три игры: "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Мультиигры".

В абсолютных зачетах победили четыре команды. Самыми умными среди школьников 6-9 классов признали команду "Лицеисты-медалисты" лицея им. Лукьянец, среди школьников 10-11 классов – команду "Молния" школы № 8. Молодежную эрудицию лучше других проявила команда "Кумиры ваших матерей" студентов Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова. Преподаватели этого вуза в составе команды "Эбониты" стали победителями общегородского зачета.

"На игру пошли, потому что весной хочется играть, а не работать. А если серьезно, решили попробовать свои силы, сразиться с достойными соперниками. Игра очень понравилась, получили колоссальное удовольствие от смены деятельности, перетрясли свои интеллектуальные ресурсы. Неудобства вызывала плохая акустика в спортзале, из-за чего некоторые вопросы мы просто не разобрали. И вопросы визуального ряда, на мой взгляд, спорные. А дело это хорошее, работает на сплочение коллектива. Спасибо организаторам. В общегородском зачете наша команда "Штурман-медиа" заняла 4 место среди 16 ишимских команд – отличный результат!", - поделилась капитан команды Ирина Костюк.

Игра получилась массовой, зрелищной и интересной. К последнему туру команды устали, что не помешало им достойно завершить мероприятие.

"Такого интеллектуального праздника Ишим еще не видел! 34 команды – более 220 человек. Выезд в муниципальное образование с интеллектуальными играми мы осуществили впервые. И не ожидали такого количества горожан-участников. Вывод однозначный – в Ишиме популярны интеллектуальные игры!", - подчеркнул организатор мероприятия, руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

По его словам, подобные выезды в муниципальные образования могут стать традиционными.

Инна Кондрашкина