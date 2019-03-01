На ямальских автозимниках действует особый режим

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Особый режим работы введен на автозимниках Ямала, сообщает правительство округа.

В зависимости от температуры воздуха на сезонных дорогах меняется разрешенный тоннаж, варьируется проходимость техники. Выезд на сезонные трассы Надым – Салехард и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале разрешен для автомобилей общей массой до 3,5 тонн.

На автозимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги действуют ограничения. С 8 до 20 часов разрешен проезд автомобилей общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы грузоподъемность повышается до 30 тонн.

Сезонная дорога Уренгой – Красноселькуп круглосуточно открыта для проезда полноприводных автомобилей, чья масса не превышает 3,5 тонн. Ночью разрешено движение только для грузовых полноприводных транспортных средств общей массой до 20 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону 8 (34922) 7-17-04.