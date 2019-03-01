Эксперты из разных городов обсудят новые виды судебно-медицинских исследований

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Экспертов из Тюменской области, а также специалистов из Москвы, Сыктывкара, Екатеринбурга и Перми соберет двухдневная научно-практическая конференция "Современные судебно-медицинские исследования в ГСМЭУ-2019" в Тюмени, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мероприятие пройдет 28 и 29 марта в конференц-зале многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город".

В первый день конференции на пленарном заседании представят доклад "Земский доктор у истоков судебной медицины" на примере известного в Ишиме незаурядного бывшего военного врача. Также докладчики затронут вопросы разработки проекта профессионального стандарта "врач – судебно-медицинский эксперт", логистические мероприятия по повышению эффективности труда работников бюро, характеристику судебно-медицинской экспертной оценки качества медпомощи, а также возможности посмертной компьютерной томографии и обзор методик исследования артерий и вен человека с помощью рентген-контрастных веществ. После каждого доклада запланирована дискуссия.

Во второй день пройдут четыре тематические секции. Они состоят из 23 докладов и нескольких круглых столов, на которых разберут широкий спектр вопросов — от особенностей работы лаборанта в судебно-гистологическом отделении и при проведении молекулярно-генетических исследований до эффективности осмотра на месте происшествия, взаимодействия со следователем и случаев из практики сложности анализа при исследовании деградированной ДНК. Отдельно специалисты на секции обсудят судебно-химические, химико-токсикологические и биохимические исследования в экспертной практике.