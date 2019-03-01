Тюменская область и Киргизия договорились о всестороннем сотрудничестве

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У Тюменской области и Республики Киргизия есть хороший потенциал для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами в ходе рабочего визита в Бишкек.

"В первую очередь на российско-киргизском межрегиональном форуме обсуждаются вопросы развития экономического сотрудничества. Если говорить о торговых отношениях между Тюменской областью и Республикой Кыргызстан - мы экспортируем туда различную продукцию на общую сумму почти десять миллионов долларов в год. При этом Тюменская область ничего не импортирует из Киргизии. Это базовая позиция, с которой можно хорошо стартовать", - отметил Александр Моор.

На полях форума было подписано соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством ряда логистических комплексов в нашей стране, Казахстане и Узбекистане. Общая цель - аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями сельхозпродукцию для поставок на российский рынок.

"Думаю, наш регион мог бы принять участие в этом проекте. Тем более, что уже обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного центра, чтобы иметь возможность поставлять продукты из Киргизии и других стран Средней Азии", - сказал губернатор.

Киргизия, безусловно, заинтересована в расширении торговых и экономических связей с Россией и, в частности, с Тюменской областью. Об этом шла речь на встрече Александра Моора с министром экономики республики Олегом Панкратовым. Обсуждалась и возможность использовать географическое положение Киргизии для расширения поставок тюменской продукции в Китай.

Александр Моор и Олег Панкратов подписали соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве между Тюменской областью и Киргизией, глава региона напомнил, что в тюменских университетах учатся 70 киргизских студентов.

"С учетом участия Тюменского госуниверситета в федеральной программе "5-100" и перспектив создания в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе единого научно-образовательного центра у сотрудничества региона с Киргизией есть хороший потенциал для развития", - считает губернатор.

Александр Моор примет участие в пленарном заседании VIII российско-киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", на котором выступят президент России Владимир Путин и президент Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков.

Евгений Бабенко