Пять мастеров-оптиков борются за выход в финал WorldSkills Russia в Тюмени

| Фото: Центр занятости населения города и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения города и Тюменского района

Пять участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей и Ставропольского края борются в Тюмени за выход в финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019, сообщает Центр занятости населения города и Тюменского района.

В первый день соревнований 27 марта участники выполняли задание по приему заказов клиентов на изготовление и ремонт очков. Сегодня молодые профессионалы приступили к работе на оборудовании. А 29 марта, на заключительном этапе, им предстоит выдать очки клиентам и при необходимости их доработать.

"Медицинский оптик – это не просто специалист по подбору и изготовлению очков. Он должен обладать и гуманитарным, и техническим складом ума. Так как в своей работе он учитывает медицинские показания, веяния моды, стиль клиента, его физиологические и антропометрические особенности, плюс к этому, конечно же, – работа на сложном оборудовании", — пояснила менеджер компетенции "Медицинская оптика" Вероника Батракова.

Имя финалиста назовут 30 марта.