  • 28 марта 201928.03.2019четверг
  • USD64,5925
    EUR72,7182
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер восточный

Пять мастеров-оптиков борются за выход в финал WorldSkills Russia в Тюмени

Общество, 16:16 28 марта 2019

Центр занятости населения города и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения города и Тюменского района

Пять участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей и Ставропольского края борются в Тюмени за выход в финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2019, сообщает Центр занятости населения города и Тюменского района.

В первый день соревнований 27 марта участники выполняли задание по приему заказов клиентов на изготовление и ремонт очков. Сегодня молодые профессионалы приступили к работе на оборудовании. А 29 марта, на заключительном этапе, им предстоит выдать очки клиентам и при необходимости их доработать.

"Медицинский оптик – это не просто специалист по подбору и изготовлению очков. Он должен обладать и гуманитарным, и техническим складом ума. Так как в своей работе он учитывает медицинские показания, веяния моды, стиль клиента, его физиологические и антропометрические особенности, плюс к этому, конечно же, – работа на сложном оборудовании", — пояснила менеджер компетенции "Медицинская оптика" Вероника Батракова.

Имя финалиста назовут 30 марта.

﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , оптика , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:50 28.03.2019Реализацию двухсот наказов избирателей контролируют депутаты Тюменской городской думы
16:49 28.03.2019Ансамбль "Карнавал" вернулся из Праги с победой
16:38 28.03.2019В конкурсе "Активное поколение" общественники могут получить крупный грант
16:17 28.03.2019Лучших юных акварелистов выявили на выставке-конкурсе в Тюмени