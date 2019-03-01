Синоптики обещают тюменцам похолодание и осадки

| Фото: makfax.com | Фото: makfax.com

Снижение температуры воздуха до минус 1 градуса, осадки в виде дождя прогнозируют синоптики в Тюмени 29 марта.

По предварительным прогнозам, дождь на юге Тюменской области начнется с 2 часов 29 марта. Столбик термометра с плюс 6 градусов опустится до минус 1, днем будет плюс 2 градуса.

При этом порывы ветра будут достигать 9 метров в секунду. Дождь будет идти весь день. В субботу, 30 марта в регион вернется сухая, безоблачная погода. Температура воздуха составит плюс 1 - 5 градусов.