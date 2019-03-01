Выставка робототехники откроется в Тюмени 12 апреля

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Выставка технического творчества и робототехники откроется в Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля, сообщает Дворец "Пионер".

Организаторы ждут от тюменцев в возрасте от 7 до 18 лет экспонаты для выставки.

Ребята от 7 до 10 лет могут представить свои работы в начальном техническом моделировании на темы: авиация и космос, автотранспорт, речной и морской транспорт, военная техника. Ребята в возрасте от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет могут продемонстрировать свои проекты в номинации "Техническое моделирование" на темы: авиамодельный спорт, автомодельный спорт или судомодельный спорт.

Также представлены номинации: малогабаритная техника и оборудование, технические проекты и изобретения (11 – 18 лет), робототехника (7 – 11 лет, 12 – 17 лет), промышленный дизайн: дизайн современной техники и промышленных разработок (12 – 17 лет), "умный дом": разработки в сфере робототехники, направленные на улучшение качества повседневной жизни (11 – 17 лет).

На выставку принимают экспонаты, выполненные не ранее 2018 года. Для участия в отборочном этапе на каждый заявленный экспонат не позднее 2 апреля требуется отправить отдельное электронное письмо-заявку в адрес: vttr2019@pioner72.ru.

В случае положительного решения в ответ на письмо-заявку 4 апреля будет отправлено письмо-приглашение к участию в финальном этапе выставки.

Ознакомиться с положением мероприятия, а также найти форму подачи заявки на участие можно здесь.