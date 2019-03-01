Студотряды подведут итоги акции "Снежный десант"

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Тюменские студотряды подведут итоги всероссийской акции "Снежный десант–2019" в ТИУ (ул. Мельникайте, 70) 29 марта в 18 часов 30 минут, сообщает региональный департамент образования и науки.

В Тюменской области данная акция проводилась в пятый раз.

Напомним, с 24 февраля по 3 марта в селах Ишимского района трудились отряды "Красная звезда" и "Хаски". В отряде Тюменского индустриального университета "Хаски" работали 16 бойцов. В отряд "Красная звезда" вошли 11 бойцов из Тюменского государственного и медицинского университетов, государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского колледжа водного транспорта, а также уральских вузов.

В течение недели ребята помогали пенсионерам и ветеранам по хозяйству, проводили мастер-классы для школьников и радовали концертами жителей населенных пунктов, по которым прошел маршрут десанта. После выезда в Ишимский район бойцы трудились в Тюмени.

"Снежный десант – особая акция студенческих отрядов. Если к лету большинство студентов идет в отряд, чтобы заработать, то зимой в отряды "Снежного десанта" идут, чтобы помочь людям и испытать себя. Часто те, кто прошли школу снежного десанта, говорят, что было трудно, но на следующий год готовы ехать вновь", – рассказала комиссар Тюменского регионального отделения, комиссар студотрядов УФО, специалист Центра молодежных инициатив ТИУ Елена Доценко.

На торжественной церемонии закрытия акции лучшим бойцам и активным участникам вручат благодарственные письма, а зрители увидят творческие номера, которыми ребята радовали жителей Ишимского района.

О работе тюменских студентов в Ленинградской области на ЛАЭС зимой 2018 года расскажет руководитель сводного студенческого строительного отряда "Спарта", студентка ТИУ Александра Зырянова.

Завершит вечер спевка, где бойцы исполнят любимые песни под гитару.