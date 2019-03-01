Почтовая марка с гербом Тюменской области появилась в продаже Почты России

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное специальное гашение первых почтовых марок, посвященных 75-летию региона, состоялось в Тюменской областной думе 28 марта. С этого момента в продажу центрального отделения почтовой связи Тюмени поступило 70 тысяч штемпелей номиналом 70 рублей.

На почтовой марке изображен герб областной столицы, на полях почтового блока – герб Тюменской области и карта Российской Федерации. Для гашения почтовой марки Почта России издала конверты первого дня и изготовила специальный штемпель – он действителен только один день.

Первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов, заместитель директора тюменского филиала Почты России Виктор Валов, писатель и краевед, член совета Тюменского отделения российского исторического общества Александр Вычугжанин торжественно заверили подписями гашение почтовой марки.

"Марки, открытки и конверты для Почты России – уже не только средство оплаты связи. Это способ выразить уважение к истории малой родины и страны. В разное время здесь были погашены конверты с изображением правительства Тюменской области, Тюменского государственного университета, загса, музея. Надеюсь, что эта добрая традиция сохранится", – напомнил Виктор Валов.

Депутат Тюменской областной думы Андрей Артюхов поделился любопытным фактом: в Камско-Волжской газете 1873 года он нашел отзыв о Тюмени.

"Если вы едете почтой из России в Сибирь, то, проехав 650 верст от Перми, вы увидите в ясный день десятка два церковных куполов. Это - Тюмень, окружной город Тобольской губернии, центр Западно-Сибирского пароходства, одно из лучших мест не только в Западной, но и во всей Сибири вообще", – прочел народный избранник.

Он был одним из тех, кто принимал участие в создании символики Тюменской области. Депутат напомнил, что означает императорская корона на гербе. Регион - правопреемник Тобольской губернии, а ранее и Сибирской губернии – одной из первых, которую Петр Великий создал в России.

"На основании преемничества геральдисты позволили изобразить на гербе Тюменской области императорскую корону. Новая почтовая марка еще раз напоминает нам об этом", – акцентировал внимание Андрей Артюхов.

Поклонница посткроссинга Жанна Щербакова рада, что дополнит коллекцию из 300 штемпелей со всего мира маркой с гербом Тюмени. Она пояснила: гашение марки – событие редкое. В 2019 году такое мероприятие состоится только в двух регионах России: в Тюменской области и Башкортостане.

"Это будет интересно тому, кто увлекается историей. Посткроссинг – это одновременно познание истории, географии, культуры, менталитета", – заверила она.

После торжественной церемонии штемпель специального гашения с гербовыми марками отправится в центральное отделение почтовой связи Тюмени 625000, где каждый желающий может приобрести почтовые марки и конверты, а также погасить их памятным штемпелем.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина