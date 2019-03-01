Лучших юных акварелистов выявили на выставке-конкурсе в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец Даниил Чикишев завоевал Гран-при второй Всероссийской выставки-конкурса "Я рисую акварелью", организованной в детской художественной школе им. А. П. Митинского 28 марта.

На торжественном открытии куратор проекта Александр Васильев сообщил, что на суд жюри свои работы прислали около 250 ребят из 12 школ разных регионов страны.

Председатель жюри, народный художник России Герман Травников пояснил, что только обучаясь, постигая основы академической грамотности, ребята смогут свободно выражать себя в творчестве.

"Когда вы будете понимать, что такое живопись, рисунок, композиция, тогда станете мастерами, которые видят звуки и слышат краски. Именно потому, что все вы еще ученики, мы отбирали работы, которые отвечают законам и требованиям академической школы", - сказал он.

Лауреатами первой степени по пяти номинациям конкурса в своих возрастных категориях стали 12 юных акварелистов. В номинации "Вне жанра" лучшей признана восьмилетняя Мария Кислухина из ДХШ им. А. П. Митинского, в номинации "Творческая композиция" - воспитанница той же школы Софья Ширяева и Анна Муртазина из тюменской ДШИ "Гармония", в номинации "Портрет" - Владимир Кашкаров из Боровской ДШИ "Фантазия" и Елена Круглова из Сургута.

Как отметил член жюри заслуженный художник России Игорь Щетинин, самой многочисленной была старшая возрастная группа, а больше всего работ поступило в номинацию "Натюрморт".

"Среди обилия учебных натюрмортов мы старались кроме мастерства отметить еще и творческий потенциал каждого из юных художников", - подчеркнул доцент кафедры искусств ТюмГУ из Кургана Игорь Щетинин.

В этой номинации в младшей возрастной категории лауреатом первой степени стала Алеся Лебех из Уренгойской художественной школы. Еще трое победителей – Карина Леонтьева, Полина Серавина, Егор Белов – воспитанники ДХШ № 1 г. Костромы.

А вот в номинации "Пейзаж" лауреаты первой степени - представители Тюмени и Тюменского района: Анна Борисова (ДХШ им. А. П. Митинского), Анастасия Палий (ДШИ "Гармония") и Максим Баркалин (Боровская ДШИ "Фантазия").

Как рассказала одна из победителей Анна Борисова, в художественной школе она занимается почти семь лет и около двух из них рисует акварелью.

"Акварель очень сложная и дает свободу, если ты сможешь рисовать акварелью, то сможешь и другими материалами. Она не любит ошибок и любит точный цвет – это помогает в работе с маслом, гуашью и чем угодно. Выставка понравилась тем, что на ней можно было увидеть разные техники, взять что-то новое для себя. Мне больше интересны пейзажи, через них я могу передавать увиденные образы, настроение природы. Например, в моих конкурсных работах я хотела показать красоту деревни, дух старины, ее атмосферу", - поделилась девушка.

В день открытия выставки и награждения ее лауреатов и дипломантов в школе также прошли четыре мастер-класса. Воспитанники школ разошлись по мастерским, чтобы понаблюдать за работой признанных мастеров Тюмени, Кургана, Омска, получить их живые рекомендации и советы.

Свои принципы работы на пленэре ребятам раскрыл член жюри, заслуженный художник РФ Игорь Санин. "Я хочу, чтобы дети понимали, что это не просто срисовывание с натуры, а выполнение определенных художественных задач, которые могут быть разными. Рассказать и поделиться тем, что умею сам. Все дети разные по взглядам, способностям, восприятию, воспитанию и задача нас, педагогов, не только дать какие-то основы академических знаний, но и развить индивидуальность каждого ребенка", - пояснил он.

Ирина Кургузова