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Ишимские дошколята выйдут на линейку здоровья

Общество, 09:24 01 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Линейка здоровья "Хочу стать чемпионом!" для дошколят пройдет в библиотеке им. А. И. Васильева Ишима 5 апреля, начало в 9 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Сотрудники библиотеки проведут для дошкольников линейку здоровья "Хочу стать чемпионом!". В ходе мероприятия дети узнают об истории возникновения праздника - Всемирного дня здоровья, вспомнят правила здорового образа жизни, личной гигиены и полезные привычки.

Малыши разгадают тематический кроссворд от Витаминки, примут участие в подвижных спортивных играх. Все участники мероприятия получат памятные листовки "День здоровья", а самые активные и сильные – звание "Чемпион".

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# библиотека , здоровье , Ишим , линейка

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