Проект тюменского центра коррекции аутизма получил грант

| Фото: из группы "Новые горизонты" ВКонтакте | Фото: из группы "Новые горизонты" ВКонтакте

28 детей с расстройством аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития примут участие в проекте "Вместе мы сможем!" благодаря муниципальному гранту, сообщает АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты".

В рамках проекта запланировано проведение курса индивидуальных занятий с использованием методов прикладного анализа поведения, направленных на снижение сенсорной чувствительности и обучение навыкам самообслуживания, бытовым навыкам, элементарным академическим навыкам. Курс смогут пройти 28 детей в возрасте от 2 до 7 лет с расстройством аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития. Продолжительность каждого курса индивидуальных занятий составляет 3 месяца — в рамках проекта запланировано два таких блока.

"Мы в первый раз подаем заявку на получение муниципального гранта. Очень приятно, что наш проект оценили и поддержали, ведь детям с аутизмом необходимы курсовые занятия. У малышей, как правило, не сформированы навыки, на которые мы будем делать упор. Уверена, что за три месяца мы достигнем определенных результатов и дети станут более самостоятельными", - поделилась учредитель Центра коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова.

Также запланировано и проведение двух обучающих курсов, состоящих из нескольких вебинаров по использованию методов прикладного анализа поведения для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития, и специалистов.

"Формат обучения через проведение вебинаров был выбран не случайно, так как у родителей, воспитывающих особенных детей не всегда есть возможность оставить ребенка и посетить очное обучение. А слушать вебинар можно с помощью смартфона или компьютера в любом удобном месте, находясь даже за пределами города. Мы планируем охватить вебинарами не менее 200 родителей, воспитывающих детей с аутизмом, а также педагогов", — уточнила Наталия Ситова.

Информацию о тематике предстоящих вебинаров и датах проведения разместят на сайте центра коррекции аутизма "Новые горизонта".