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Умение вязать узлы проверят у тюменских студентов

Общество, 08:51 01 апреля 2019

Туристический клуб "Серпантин" ТИУ во ВКонтакте | Фото: Туристический клуб "Серпантин" ТИУ во ВКонтакте

Этап межвузовского турнира по вязанию узлов пройдет на базе Студцентра ТюмГУ (ул. Красина, 19) 9 апреля в 19 часов, сообщает пресс-служба ТИУ.

К участию приглашают студентов и аспирантов вузов, а также представителей любых вузовских турклубов. На турнире можно состязаться в личном и командном зачете. Всем участникам нужно смаркировать веревку и сблокировать систему узлом "беседочный булинь". Контрольное время выполнения — 8 минут. Регистрация обязательна по ссылке.

Предусмотрено два уровня сложности: простой и продвинутый.

Перед соревнованиями, 3 апреля, в Центре молодежных инициатив Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70/1) в 19 часов состоится тренировочный семинар. Для участия нужно до 12 часов 1 апреля нужно написать члену оргкомитета Ларисе Мясниковой. Предварительная запись обязательна.

Для прохода на семинар и турнир при себе необходимо иметь студенческий и паспорт.

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# студенты , ТИУ , туризм , ТюмГУ , узлы

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