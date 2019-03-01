На Ямале обсудили перспективы строительства плавательного бассейна и ледового корта в Коротчаево

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Строительство плавательного бассейна и ледового корта начнется в районе Коротчаево. Земельные участки под строительство этих объектов уже определены. Они будут расположены вблизи школы и спортивного комплекса. Реализация проекта ведется при финансовой поддержке ПАО "Транснефть", сообщает пресс-служба компании.

На совещании в Новом Уренгое, которое провел заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов, глава города Иван Костогриз, главный архитектор города Евгений Ворошилов, заместитель генерального директора АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Сметанюк, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, представители компаний подрядного комплекса рассмотрели проекты зданий. Для того, чтобы сделать их максимально современными и комфортными, проектировщикам было рекомендовано внести в проекты ряд корректировок. Оба объекта включены в адресную инвестиционную программу региона.

Благодаря участию нефтетранспортной компании в Коротчаево за последние годы появился жилой комплекс "Нефтяник", спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика" и газовая котельная с инженерными сетями. К ноябрю этого года ожидается ввод в эксплуатацию современного комплекса канализационно-очистных сооружений с системой магистральных коммуникаций мощностью 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Также в Коротчаево ведется строительство детского сада на 240 мест. Все эти объекты возводятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента РФ в УФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, компанией "Транснефть" и "Корпорацией Развития".

Новые спортивные объекты позволят жителям Коротчаево в комфортных условиях заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Крытая ледовая арена и бассейн с дорожками на 25 метров позволят делать это круглогодично.