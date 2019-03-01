Прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии в Тобольске

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Проверка условий содержания осужденных, содержащихся в колонии-поселении № 9 и исправительной колонии № 13 проведена в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

На момент проверки в колонии-поселении в д. Лыткина Тобольского района содержался 171 человек, из них больше половины осуждены за совершение преступлений против собственности. 32% осуждены за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 12% за преступления против личности, 2% за преступления против государственной власти.

С участием уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева проверены условия содержания осужденных, отбывающих наказание в женской ИК-13 в Тобольске. Здесь содержится более 260 женщин, из которых 77% осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков, 23% - за преступления небольшой и средней тяжести против собственности.

В ходе проверки особое внимание было уделено соблюдению режимных требований, законности применения физической силы и специальных средств, трудоиспользованию, материально-бытовому, медико-санитарному обеспечению осужденных, проведению с ними воспитательной работы, соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания и иным вопросам.

Выявлены нарушения закона в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, при привлечении осужденных к труду, соблюдения требований пожарной безопасности и др.

По результатам проверки исправительных учреждений в адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Помимо проверочных мероприятий проведен прием осужденных. Вопросы касались медико-санитарного обеспечения, привлечения к работам без оплаты труда и приобретения гражданства РФ. Всем обратившимся даны подробные разъяснения.

Ход устранения выявленных нарушений закона прокуратурой области взят на особый контроль.