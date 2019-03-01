Юные гимнастки Тюмени поспорят за призы городского первенства

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

200 юных гимнасток в возрасте от девяти лет и старше поборются за призы городского первенства. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Строймаш" 30 и 31 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Участие примут воспитанницы спортивных школ и клубов города. Спортсменки представят групповые и индивидуальные выступления. Торжественное открытие соревнований начнется 30 марта в 13 часов на ул. Индустриальная, 49а.

Турнир даст возможность юным гимнасткам отточить свое мастерство, поработать над ошибками и уверенно выступить на соревнованиях областного уровня.