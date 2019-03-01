Полбой из сказки накормят гостей "Безруковского форпоста"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч человек накормили ухой из двух котлов гостей большого народного фестиваля "Безруковский форпост" на родине Петра Ершова в одноименном селе в 2018 году. Для нынешнего фестиваля был сделан третий котел, который позволит угостить царской ухой еще большее количество участников и гостей мероприятия.

Об этом сообщила заместитель главы администрации по социальным вопросам Ишимского района Людмила Боровикова на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" .

По ее словам, фестиваль "Безруковский форпост" стал традиционным и начнется 8 июня в 11 часов под девизом: гуляют сказки по селу Ершово. На мероприятии 22 сельских поселения Ишимского района представят свое уникальное творчество и театрализованный фрагмент сказки Ершова, а также арт-объект, отражающий самобытность каждого поселения и его жителей.

Жители самого Ершово примут участие в двух конкурсах: на лучший палисадник и самое оригинальное оформление придомовой территории.

Для гостей фестиваля будут работать восемь площадок: театрализованная, мастеров и ремесленников, торговая, детская, молодецкие забавы, гастрономическая, сибирский тракт и творческая.

На торговой будет представлена в том числе экологически чистая сельская продукция: яйца, мед, зелень, редиска. Детям предложат батуты, аквагрим, шоу мыльных пузырей и мастер-классы. Молодежь посоревнуется в беге в лаптях и крестьянской эстафете.

"Гвоздем гастрономической площадки станет каша из полбы. Идея пришла так: придумывая мероприятие вспомнили сказку о попе и работнике его Балде. "Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно, в год за три щелчка тебе по лбу, есть же мне давай вареную полбу…". Заинтересовались. Оказалось, что полба - это "черная икра злаков", прародительница современных сортов пшеницы. Такое высокое звание ей присудили за незаурядные вкусовые качества, всемирную популярность и несомненную полезность. И решили угостить кашей из полбы всех гостей фестиваля. Оказалось, что в нашем регионе ее не выращивают. Нашли и договорились о поставке злака на праздник из другой области. Так что сказочной каше быть!", - поделилась Людмила Боровикова.

Также гостей праздника ждет катание на лошадях и пони, предсказание интерактивной Бабы Яги, конкурс на русский народный каравай, игры и развлечения на любой вкус. До Ершово будет организована доставка.

Инна Кондрашкина