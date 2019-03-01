В музее Словцова презентовали концепцию дизайн-проекта новой постоянной экспозиции

| Фото: пресс-службы ТМПО | Фото: пресс-службы ТМПО

Новую постоянную экспозицию планирует открыть Тюменское музейно-просветительское объединение. В рамках презентации концепции дизайн-проекта эксперты рассказали о своей идее и ответили на вопросы гостей.

В ближайшем будущем Музейный комплекс им. И.Я. Словцова существенно изменится. На пятом этаже комплекса откроются четыре зала. Новая экспозиция станет постоянной, посетить ее смогут все желающие.

Это будет настоящий музей Сибири – музей комплексного типа, в основе его деятельности – сочетание разных профилей (исторического, краеведческого и других). Обновленный музейный комплекс станет достойной визитной карточкой Тюменской области и любимым местом семейного досуга для горожан и гостей города.

Перед началом презентации концепции дизайн-проекта ко всем присутствующим обратилась генеральный директор ГАУК ТО "Тюменского музейно-просветительского объединения" Светлана Сидорова: "От имени нашего музейного сообщества поприветствовать всех, кто сегодня разделил с нами такой волнующий исторический момент. Всем огромное спасибо за тот аванс доверия, который вы нам даете. Я считаю, что в наше время просто необходимо создавать больше новых интересных пространств, и очень важно наполнять их смыслом".

Далее слово передали экспертам, принимавшим активное участие в разработке концепции дизайн-проекта. С речью выступили заслуженный работник культуры РФ, журналист, писатель, член союза писателей России Анатолий Омельчук, а также научный консультант проекта Сергей Иванов и художественный руководитель проекта Владимир Быстров.

Гостям продемонстрировали короткий видеоролик, иллюстрирующий новую концепцию, после чего собравшиеся смогли задать все вопросы экспертам.

Таисия Дикарева