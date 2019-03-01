Тюменские школьники познакомились со служебными собаками полиции

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Встречу кинологов и гимназистов сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области организовали в рамках акции " Я б в кинологи пошел!".

Чуть ранее сотрудники полиции побывали в гостях у четвероклассников гимназии №49 с правовыми уроками. В конце встречи ребята задавали много вопросов о работе служебных собак. Из-за такого интереса детей к теме было принято решение познакомить школьников с кинологами и их подопечными.

Встретил юных гостей временно исполняющий обязанности начальника центра кинологической службы Денис Кушнир. Он рассказал юным гостям о работе подразделения. Старший инспектор-кинолог Петр Колосов поделился с гостями секретами дрессуры, и сообщил, какие собаки служат в тюменской полиции.

После этого ребят ждали показательные выступления. Ротвейлеры, лабрадоры, бельгийские овчарки и спаниели демонстрировали свой профессионализм: отыскивали имитаторы запрещенных веществ в автомобиле, в багаже, а также среди личных вещей гостей. Особенно впечатлила гимназистов демонстрация задержания грабителя.

На память дети сделали фотографии с братьями нашими меньшими. Особенно хорошо позировал всеобщий любимец, овчарка Чип, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.