Система госзакупок в России будет усовершенствована

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова, передает РИА Новости.

"В весеннюю сессию будут рассмотрены изменения, подготовленные правительством совместно с Госдумой, совершенствующие всю сферу госзакупок", - сказала она.

По ее словам, этой темой в нижней палате парламента занимается рабочая группа во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Кроме того, правительство и Госдума "вышли на решение, которое максимально учитывает специфику деятельности творческих организаций и творческих работников и облегчает конкурсную процедуру", добавила собеседница.

Это позволит существенно облегчить процедуру, которая касается творческих процессов. Кроме того, инициатива позволит сократить количество конкурсных мероприятий, объяснила Кашеварова.

"Предварительно законопроект в этой сфере будет принят в весеннюю сессию. Именно такая задача стоит", - сказала она.

Во вторник 26 марта на заседании совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры. Володин заявил, что из закона нужно исключить все, что негативно влияет на эффективность.