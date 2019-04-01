Тоболячка Елена Пановикова покорила жюри "Мисс России" изяществом

| Фото: @miss_russia_org | Фото: @miss_russia_org

Елена Пановикова из Тобольска стала участницей финала национального конкурса красоты "Мисс Россия" благодаря своей подруге, которая отметила девушку в комментариях аккаунта Instagram @miss_russia_org, где проходил дополнительный отбор.

"Мы пригласили Лену на кастинг, и она покорила нас своей легкостью и изяществом", - подписан снимок тоболячки в официальном профиле "Мисс Россия".

Девушка рассказала организаторам о своей мечте - сыграть главную роль в художественном фильме. К слову, к ее исполнению она уже сделала первые шаги - участвовала в эпизодических моментах фильма "Тобол", который снимался в ее родном городе.

Узнать о том, как проходит подготовка девушек к финалу конкурса, красоты можно, например, из личного аккаунта Елены Пановиковой (@lenapanovikova), девушка активно делится с поклонниками подробностями пребывания в Москве.

Напомним, имя "Мисс России-2019" станет известно 13 апреля, финал конкурса красоты состоится в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Подмосковье. Концепция церемонии финала в этом году – мода. За звание самой красивой девушки страны будут бороться 50 конкурсанток. Всего на конкурс было подано более 75 тыс. заявок. Тюменский регион представляют три участницы: Полина Качанова, Кристина Баринова и Елена Пановикова.

Евгения Тенегина