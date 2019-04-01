У пассажиров тобольского вокзала проверили правовую грамотность

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

День правовой грамотности пассажиров провели участники молодежного общественного волонтерского объединения "Век" на железнодорожном вокзале Тобольска, сообщает администрация города.

Волонтеры проверили знания пассажиров об административных правонарушениях, совершаемых на транспорте, провели опрос о готовности граждан, в случае необходимости, оказать помощь сотрудникам полиции.

Большинство пассажиров уверенно называли виды транспорта и правонарушения, которые им встречались: проезд без билета, остановка поезда стоп-краном, мелкое хулиганство, курение и появление в нетрезвом виде на перроне или железнодорожном вокзале. На вопрос о готовности прийти на помощь полицейским многие отвечали утвердительно.

Также волонтеры провели профилактические беседы, рассказали об ответственности за правонарушения, вручили памятки, содержащие правила поведения в железнодорожном транспорте и выдержки из кодекса об административных правонарушениях.