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В Вагайском районе чиновника оштрафовали за медлительность

Происшествия, 16:43 01 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместителя главы администрации, не рассмотревшего обращение местной жительницы, оштрафовали в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ноябре 2018 года в администрацию района поступило обращение от жительницы районного центра по вопросу обеспечения сохранности муниципальной собственности. Обращение было передано начальнику управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

В декабре 2018 года заявительница была уведомлена о том, что проверка не окончена, о ее результатах она будет уведомлена дополнительно. Вместе с тем, срок рассмотрения обращения не продлевался, дополнительный ответ женщине так и не был направлен.

Прокуратура района возбудила в отношении заместителя главы администрации административное дело. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тыс. рублей.

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# Вагайский район , чиновники , штрафы

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