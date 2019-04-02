Роспотребнадзор организовал горячую линию ко дню здоровья

| Фото: rosminzdrav.ru | Фото: rosminzdrav.ru

Горячая линия, посвященная Всемирному дню здоровья пройдет с 1 по 12 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты дадут рекомендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, таких как ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации в управлении можно по телефону 69-67-94, в Центре гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

В муниципальных районах области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43, по России звонок бесплатный. Звонок будет переадресован в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.