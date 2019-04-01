Число ДТП с участием детей снизилось в 2018 году, отметили в администрации Тюмени

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Число ДТП с участием детей снизилось до 208, сообщает администрация Тюмени.

Профилактику ДТП обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством главы города Руслана Кухарука.

Вопрос о предотвращении аварий с участием детей стал основным. В 2018 году число таких ДТП снизилось до 208. Около 30% случаев произошли по вине юных пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

"В образовательных учреждениях совместно с ГИБДД разработаны планы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В постоянном режиме проводятся акции по пропаганде соблюдения ПДД, ориентированные как на детей, так и на родителей: "Спасите наши жизни!", "Веду ребенка!", "Стань заметнее" и многие другие. С наступлением тепла усилена работа по профилактике ДТП при управлении велосипедами и моноколесами", – рассказала заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

В школах действуют 55 отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Ребята в увлекательной форме рассказывают сверстникам о правилах дорожного движения, вместе с Госавтоинспекцией проводят профилактические мероприятия.

В апреле стартует традиционный конкурс "Безопасное колесо".

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Участники заседания подняли вопрос о соблюдении норм безопасности при управлении мопедами, моноколесами, электросамокатами. Как пояснили инспекторы ГИБДД, чтобы управлять этими средствами передвижения на проезжей части, необходимо получить соответствующие документы.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что с открытием велосипедного сезона необходимо усилить профилактическую работу.

"При этом важно использовать современные источники информации, в том числе социальные сети, активно привлекать общественные организации по велодвижению. Вести разъяснительную работу для школьников нужно в легкой и доступной форме", – отметил он.

Участники заседания также обсудили вопросы о мерах предотвращения ДТП на аварийно-опасных участках дорог и нанесении дорожной разметки.